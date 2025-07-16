Что будет с мобилизацией в Украине в августе и кого заберут на службу в первую очередь: объяснение

Накануне Верховная Рада проголосовала за продолжение в Украине всеобщей мобилизации до 5 ноября 2025 года. Таким образом в ближайшие месяцы призыв на военную службу будет осуществляться в привычном режиме.

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Повестки продолжат получать военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки службы. OBOZ.UA выяснил, что будет с мобилизацией в Украине в августе и кого заберут на службу в первую очередь.

Предпочтение в процессе мобилизации отдается в первую очередь украинцам, имеющим боевой опыт и военные специальности – штурмовики, артиллеристы и т.д. Второстепенно мобилизуют специалистов из разных сфер: водителей, IT-специалистов, связистов, ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач.

В целом, согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат следующие группы военнообязанных:

– военнообязанные с опытом службы – украинцы в возрасте 18-60 лет, которые уже проходили военную подготовку или участвовали в боевых действиях;

– военнообязанные, которые ранее считались ограниченно годными. Сейчас этот статус отменен, те же, кто его имел раньше, должны были до 5 июня пройти медкомиссию;

– мужчины без военного опыта – военнообязанные от 25 до 60 лет, которые не проходили службу, но пригодны по состоянию здоровья;

– мужчины, которые потеряли право на отсрочку, если отсутствуют другие законные причины, которые позволяют избежать службы.

Граждане в возрасте до 25 лет могут вступить на военную службу исключительно добровольно, в частности, заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку. Контрактная служба для молодежи 18-24 лет существует в формате специальной программы. Она предусматривает срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, а также компенсацию за аренду жилья и другие льготы.

Напомним, тысячи военнообязанных украинцев начали получать уведомления в приложении Резерв+ о начислении штрафа за якобы необновление военно-учетных данных. Согласно ст. 210-1 "Кодекса Украины об административных правонарушениях" от украинцев требуют заплатить штраф 17 тыс. гривен, при этом предоставляют "скидку" в 50%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в 2025 году происходит мобилизация мужчин 50-60 лет в Украине и куда могут отправить служить таких мобилизованных. По словам экспертов, у ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация 50+ несколько "мягче".

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