Что будет, если проигнорировать повестку от ТЦК для уточнения данных: адвокат дал пояснения

Пока в Украине продолжается военное положение и мобилизация, граждане должны соблюдать правила воинского учета. Даже после обновления данных в приложении "Резерв+" игнорирование повестки может иметь правовые последствия.

Об этом в интервью медиа рассказал адвокат Роман Кичко. Он объяснил, к чему может привести игнорирование документа.

По словам специалиста, перечень сведений, подлежащих уточнению, является значительным и не ограничивается только номером телефона или адресом проживания. Он отметил, что у многих людей могут оставаться необновленные данные еще с прошлых лет, и это могут считать нарушением.

Кичко отметил, что своевременное обновление информации через "Резерв+" или ЦПАУ не отменяет обязанности явиться по повестке. Правила воинского учета действуют отдельно друг от друга, поэтому даже если военнообязанный имеет отсрочку, должен прибыть по вызову.

В случае неявки гражданина могут объявить в розыск. Кроме того, если есть подтверждение вручения повестки или она вернулась с соответствующей отметкой, лицо могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, военнообязанные украинцы все чаще узнают о своем розыске уже постфактум – через приложение Резерв+. Причинами могут быть как игнорирование повестки, так и некорректные данные в реестрах.

Также OBOZ.UA сообщал, во время военного положения в Украине граждане, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу. Однако право на отсрочку напрямую зависит от выполнения финансовых обязательств по уплате алиментов.

