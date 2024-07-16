Чрезвычайная жара отступать не планирует: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 16 июля

Во вторник, 16 июля, аномальная жара не покинет Украину. Впрочем, в некоторых областях возможны дожди и даже грозы.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики предупреждают о пожарной опасности.

"Знойная погода с температурой ночью 19-24°С, в южной части до 27°С", – говорится в сообщении синоптиков.

В западных областях 30-34°С, местами сильная жара 35-36°С (в Карпатах ночью 16-21°С, днем 25-30°С).

Ночью в западных, днем и северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 19-24°С, днем сильная жара 35-38°С. В Киеве ночью 22-24°С, днем сильная жара 35-37°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Из-за жары синоптики объявили о пожарной опасности 16-18 июля в Украине. Кроме большинства западных областей, ожидается чрезвычайный уровень. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 12 по 14 июля включительно зафиксировали 7 температурных рекордов. Всего с начала месяца их уже установлено 10.

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