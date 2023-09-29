Чорница и черница: почему никогда не стоит путать эти украинские слова

Часто украинцы путают слова с похожим написанием, но разным значением. Масла в огонь добавляет русский язык – используя его на украинский лад, мы способствуем засорению лексикона и возникновению суржика, кальки и русизмов.

Например, это касается двух подобных слов – "чорниця" и "черниця". OBOZREVATEL разбирался, что означают эти слова и как их правильно употреблять.

"Черниця" – это монахиня, или служительница религиозной общины, которая обычно ведет аскетический образ жизни, проживает при монастыре и служит богу.

К примеру:

З храму вийшла черниця, поклонилася і пройшла повз, не реагуючи на моє питання.

Олена пішла в черниці, бо так того хотів її батько.

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Это слово часто используют в сравнениях:

На вулицю, мов черниця, вийшла Катерина: сумна, зсутулена, вся в чорному.

О девушке, идущей служить в монастырь, говорят, что она собирается уйти (или постричься) в монахини.

"Не піду я за Івана, тату, і не просіть, краще в черниці пострижусь".

"Чорниця" – это кустарник с темно-синими или черными съедобными ягодами, растущий в регионах с прохладным и умеренным климатом.

К примеру:

В лісі, нарешті, дозріла чорниця – Олеся назбирала цілий кошик.

Зупинилися ми біля дороги, а там стільки чорниць – не злічити, і всі великі, стиглі, солодкі.

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