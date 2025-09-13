Четыре знака зодиака, которые чаще всего разбивают сердца

Любовь часто ассоциируется с вдохновением, радостью и ощущением единства. Но, к сожалению, не всегда она приносит только светлые эмоции. У многих людей за плечами остается опыт разбитого сердца – и нередко причиной этого становятся определенные особенности характера партнера.

Астрологи Madeinvilnius отмечают: среди 12 знаков зодиака есть те, чье поведение чаще всего приводит к болезненным расставаниям. Специалисты назвали четыре знака зодиака, которые вероятнее всего оставляют эмоциональные шрамы после отношений. Это Близнецы, Стрелец, Скорпион и Водолей. Каждый из них имеет уникальные черты, которые могут сделать отношения яркими, но в то же время – чрезвычайно сложными.

Близнецы

Близнецы всегда стремятся к новому. Их любознательность и неуемная жажда впечатлений делают их чрезвычайно привлекательными в начале знакомства. Они быстро влюбляются, могут дарить внимание и легкость, но с такой же скоростью теряют интерес.

Партнеры Близнецов часто страдают из-за их склонности к флирту и постоянной смены настроения. Для кого-то такое поведение выглядит как измена, для кого-то – как отсутствие серьезности. В результате даже самый пылкий роман может завершиться неожиданно.

Стрелец

Стрельцы обожают независимость. Для них любые рамки или ограничения – это вызов, с которым они не готовы мириться. Их страсть к путешествиям, приключениям и поиску новых впечатлений нередко становится причиной того, что отношения остаются поверхностными.

Если партнер пытается "привязать" Стрельца, он быстро теряет интерес или уходит без объяснений. Впрочем, рядом с ними всегда интересно – они искренние, харизматичные и щедрые на эмоции.

Скорпион

Скорпионы известны своей силой чувств. Их отношения всегда интенсивные – с ними невозможно остаться равнодушным. Но вместе со страстью приходят ревность, стремление контроля и желание доминировать.

Если Скорпион чувствует измену или недооценку, он способен превратить жизнь партнера в эмоциональный вызов. Его любовь – это огонь, который греет, но может и сжечь.

Водолей

Водолеи – это люди, которые часто живут в собственном мире. Им свойственно иметь глубокие идеи и высокие цели, но в отношениях они нередко демонстрируют отстраненность. Партнеры могут испытывать недостаток эмоциональной теплоты, даже если Водолей на самом деле искренне ценит человека рядом.

Они боятся чрезмерной эмоциональной ответственности и могут избегать разговоров о чувствах. Это создает дистанцию и делает отношения хрупкими.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

