Четыре области Украины накроет мощное ненастье: синоптик предупредила об 'ударе' и назвала дату потепления

Неустойчивая и контрастная погода в апреле – привычное явление для Украины. Однако в этом году погодные аномалии ощущаются особенно остро из-за теплой зимы и ранней весны.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что перепады температур в апреле – типичное явление.

"В целом для апреля характерны такие перепады температуры, и эти заморозки, которые есть сейчас, они не очень чрезвычайны. Вообще, наоборот – очень редко, когда в апреле не бывает заморозков, очень часто такое явление случается", – сказала Птуха.

Однако в этом году ситуация усугубляется тем, что зима и март были аномально теплыми, в результате чего растения начали вегетацию значительно раньше. Поэтому заморозки в апреле могут оказать губительное влияние – прежде всего на раннецветущие плодовые деревья и озимые культуры.

Сейчас на погодные условия в Украине влияет арктический воздух с северных широт, а также движущийся с северо-запада мощный атмосферный фронт.

Он приносит осадки в виде мокрого снега. В дальнейшем он будет продвигаться в юго-восточные регионы и там также ожидаем осадки смешанной фазы, преимущественно это мокрый снег", – проинформировала представительница Укргидрометцентра.

Уже в ближайшую ночь над юго-восточными регионами и частично центральной Украиной сформируется циклон, который принесет интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега.

К мощной непогоде готовятся Херсонская, Днепропетровская, Кировоградская области и частично Полтавщина. Циклон принесет дожди и мокрый снег и погода будет еще долго неустойчивой.

"Все-таки с выходных уже будет происходить перестройка в синоптических процессах, уже больше будут меняться воздушные потоки, они уже будут преобладать с юго-запада, западу – поступать атмосферные фронты. И сначала на запад они принесут – вот завтра уже в западные области – осадки смешанной фазы", – добавила синоптик.

Уже с выходных синоптическая ситуация начнет меняться. Атмосферные фронты будут перемещаться с юго-запада, что принесет постепенное потепление.

"А вот в воскресенье уже большая часть территории Украины в принципе почувствует, что весенняя погода возвращается. Стоит отметить, что постепенно уже и осадки также на выходных будут прекращаться, потому что несколько повысится атмосферное давление и следующая неделя уже обещает быть с весенними, довольно классическими, комфортными температурами", – сказала представитель Укргидрометцентра.

Следует отметить, что после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. К Пасхе 2025 года в Украину придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

Напомним, апрель в Украине снова удивляет. В четверг, 10 апреля, в Карпатах продолжает властвовать настоящая зима: снег, мороз, туман и ветер.

Киев в четверг, 10 апреля, утром накрыл снегопад. В результате непогоды в некоторых районах города существенно ухудшилась видимость на дорогах.

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