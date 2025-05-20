Четыре часа сидели около операционной и надеялись, что Руслан жив: в Сумах во время российской атаки погиб отец 2-летней девочки

Россияне нанесли ракетный удар по Сумам днем 14 мая. В результате было разрушено одно из предприятий города. Погибли трое работников, среди них – 29-летний Руслан Криворотенко. Он более пяти лет проработал на этом предприятии, вместе с ним там же трудились два его брата. Один из них сейчас в больнице, второй с ожогами дома.

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Надеялись, что в операционной Руслан

Днем 14 мая в Сумах раздался мощный взрыв. Ракета попала по одному из предприятий города. В результате был разрушен завод, погибло трое сотрудников. Среди них – 29-летний Руслан Криворотенко.

"Примерно за 20 минут до взрыва мы с ним разговаривали по телефону, ничто не предвещало беды. А потом весь город услышал этот взрыв. Я начала звонить, но Руслан не брал трубку. На заводе вместе с ним работают два его брата – Кирилл и Артур. Набрали Кирилла, слышим, он в трубку кричит: "Артур, ты живой? Что с тобой? У тебя кровь!" Они там бегали и искали Руслана, а он оказался в эпицентре взрыва", – рассказывает OBOZ.UA супруга Руслана Надежда.

Потом стало известно, что раненых отвозили в две больницы, и Руслана нужно было искать там. Надежда бросилась в одну из больниц, там выяснилось, что есть данные о двух Русланах: только одному из них проводили операцию, а второго отвезли в морг.

"Они же без сознания, не могут назвать свою фамилию. Мы надеялись, что на операционном столе мой Руслан. Ну не мог он погибнуть. Мы четыре часа просидели под дверями операционной. А потом вышла медсестра и сказала: "Ваш Руслан в морге". После этого я уже ничего не помню", – со слезами вспоминает Надежда.

Россия разрушила их дом в родном селе

Руслан Криворотенко был родом из села Турья Краснопольской громады Сумской области. Он вырос в многодетной семье: кроме него, родители воспитывали еще троих братьев и сестру.

"Мы росли с ним в одном селе, я на четыре года младше. Вместе гуляли, его мама приходила к нам в гости. Потом он начал ухаживать за мной, но почему-то мне он не очень нравился. А когда он вернулся из армии, то изменился, стал подтянутым, накачанным. Тогда мы начали встречаться и с тех пор уже пять лет вместе", – рассказывает Надежда.

Она вспоминает, что Руслан никогда не грустил, нет ни одного фото, на котором он бы не улыбался. Любил рыбалку, занимался хозяйством.

После полномасштабного вторжения их приграничное село Турья оказалось в оккупации. Потом семья выехала в другое село Угроеды, оно также было недалеко от границы с Россией. Купили дом, обзавелись хозяйством. Но и оттуда им пришлось бежать, когда начались обстрелы. Сейчас их дом в Турье тоже разрушен.

Четыре месяца назад Руслан, Надежда и маленькая Стефания, которой вот-вот должно исполниться три годика, перебрались в Сумы. Жили в одной комнате в общежитии, перевезли туда мебель.

Руслан продолжал работать на своем предприятии. Утром вставал, пил кофе и отправлялся на работу. Так было и в тот день, 14 мая. Маленькая дочка проводила его. Родители пообещали Стефании, что купят ей попугайчика. Но папа так и не успел сделать дочери подарок, после его гибели Надежда купила птичку, принесла домой и сказала, что это от папы.

"Дочка часто спрашивает о папе. Мы ей сразу сказали, что он умер и отправился к бабушке, к моей маме. Она тоже недавно у нас умерла. Как-то взяли Стефанию с собой на кладбище, она там расплакалась. Она маленькая, не понимает, что это на самом деле, но чувствует", – вздыхает Надежда.

Многие о Руслане говорят, что он был очень добрым, дружелюбным, веселым парнем. В общежитии семья прожила всего четыре месяца, но хоронить Руслана пришли многие соседи. Говорили теплые слова о нем, вспоминали.

Если кто-то хочет помочь семье Руслана, то сделать это можно, отправив деньги на карту его супруги 4149497500199221.

Во время ракетной атаки по промышленному предприятию погиб и 36-летний Павел Капица. Он также был переселенцем, его семья снимала жилье в Сумах. Теперь его супруга осталась одна с дочкой.