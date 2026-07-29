Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Мытье окон — это довольно простая задача, даже в такое дождливое лето, как сейчас. Особенно если использовать недорогое средство из аптеки. Оно позволяет стеклам оставаться блестящими и прозрачными в течение нескольких недель.

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Речь идет о глицерине. Его можно использовать для мытья окон, поскольку он обладает гигроскопическими свойствами, то есть притягивает и связывает молекулы воды, пишет OBOZ.UA.

Благодаря глицерину разводы на окнах появляются медленнее, а пыль и грязь не оседают так быстро. Глицерин также обладает антистатическими свойствами, уменьшая притяжение пыли с улицы.

Моя окна водой с глицерином, вы создаете на стекле защитный слой, который помогает дольше сохранять его блеск и прозрачность.

И приготовить домашнее средство, и помыть им окна невероятно просто. Добавьте 1 чайную ложку глицерина в 1 литр теплой воды. Затем тщательно перемешайте раствор и перелейте его в бутылку с распылителем.

Далее распылите приготовленный раствор на стекло и протрите его чистой салфеткой из микрофибры. Наконец, отполируйте окно сухой тряпкой.

Использование глицерина в бытовых чистящих средствах не ограничивается только мытьем окон. Как и в случае со стеклом, его также можно использовать для очистки зеркал, поскольку он уменьшает запотевание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть окна без разводов за 10 минут.

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