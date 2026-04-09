Чем полить рассаду помидоров: урожай увеличится в разы

Чтобы рассада помидоров росла быстро, была крепкой и здоровой, важно вовремя дать ей правильную подкормку. На раннем этапе для этого лучше использовать простые натуральные средства, которые легко приготовить дома.

Они помогут поддержать молодые растения без лишнего риска навредить им.

Когда стоит провести подкормку рассады

Подкармливать рассаду помидоров советуют примерно через две недели после пикировки в отдельные стаканчики. Именно в этот период сеянцы начинают активнее расти и нуждаются в дополнительной поддержке. В то же время слишком раннее внесение сильных удобрений может дать обратный эффект, поэтому в начале лучше выбирать мягкие натуральные компоненты.

Дрожжевой раствор

Одним из популярных вариантов является дрожжевой раствор. Для его приготовления нужно растворить 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды, оставить на час, а затем разбавить водой в пропорции 1:5. Таким средством помидоры можно поливать раз в 2–3 недели.

Древесная зола

Еще один простой способ подкормки – древесная зола. Половину столовой ложки золы заливают литром воды и оставляют настаиваться на сутки. После этого раствор используют для полива рассады раз в две недели.

Компостный отвар

Также для молодых помидоров подходит компостный отвар. Для него 100 г компоста нужно залить литром воды, оставить на двое суток и время от времени помешивать. Перед поливом готовый настой следует разбавить водой в соотношении 1:10. Такую подкормку вносят примерно каждые 10–12 дней.

Настой крапивы

Среди натуральных средств часто используют и настой крапивы. Для этого килограмм крапивы заливают 10 литрами воды и оставляют настаиваться на 2–3 недели. После этого жидкость разбавляют водой в пропорции 1:15 и поливают рассаду раз в две недели.

Правильно подобранные натуральные подкормки помогают рассаде помидоров окрепнуть, лучше развиваться и легче перенести дальнейшую высадку. Главное – не спешить с минеральными средствами и соблюдать умеренность, чтобы молодые растения получили пользу без лишнего стресса.

