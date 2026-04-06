Как избавиться от сорняков без химии: поможет простой раствор

Избавиться от сорняков без химических гербицидов можно с помощью домашнего раствора. Достаточно простых ингредиентов: воды, крахмала, соды, соли и молотого острого перца.

Не все хотят использовать сильные химические средства, поэтому все популярнее становятся домашние смеси из доступных ингредиентов. Лучший результат такая обработка дает в теплую, сухую и солнечную погоду. OBOZ.UA рассказывает, как быстро и эффективно очистить грядки от сорняков

Как приготовить раствор

Для приготовления смеси нужно 10-литровое ведро воды, а также по одной столовой ложке крахмала, соды, соли и молотого острого перца.

Сначала в воде растворяют крахмал, чтобы в смеси не оставались комки. После этого добавляют соду и соль и хорошо перемешивают раствор. Уже в конце всыпают молотый острый перец.

Готовую смесь оставляют настаиваться примерно на час. Перед использованием ее желательно процедить, чтобы раствор был однородным и лучше подходил для опрыскивания.

Когда и как обрабатывать сорняки

Наносить раствор советуют в сухую, теплую и солнечную погоду. Именно при таких условиях он работает лучше всего. После обработки сорняки начинают быстро увядать, а со временем постепенно отмирают.

Опрыскивание нужно проводить непосредственно по нежелательным растениям. При этом важно быть осторожными, чтобы раствор не попадал на культурные посадки, ведь смесь действует не избирательно. Если нанести ее не туда, можно повредить и полезные растения.

