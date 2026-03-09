Чем полезна сельдь и почему ее нужно обязательно есть всем: ответ от Светланы Фус

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также бутербродов. Еще сельдь можно есть просто с луком.

"Она содержит довольно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном омега-3. Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, как раз они важны для здоровья", – объяснила Фус.

DHA

"Тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением. Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Неудивительно, потому что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития", – рассказала специалист.

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам

"Они могут вызывать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление. Люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от эпрессии.⠀ Также сельдь улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин", – объяснила диетолог.

Кроме того, в сельди содержится йод

"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной железы и селен. В сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг. ", – рассказала специалист.

Сельдь содержит мощные антиоксиданты витамин Е и селен

"Оба эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму вред, причиняемый свободными радикалами. В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – подытожила Фус.

