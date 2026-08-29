Чем подкормить монстеру в сентябре: совсем скоро появятся новые листья

Сентябрь знаменует смену сезона для ваших комнатных растений. Дни становятся короче, свет тускнеет, и вашей монстере больше не требуется столько ухода, как летом.

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Однако это хорошее время, чтобы подкормить её перед осенним сезоном. Этот простой домашний кондиционер может помочь, пишет OBOZ.UA.

Монстера не является особо прихотливым растением, но даже ей время от времени требуется небольшое внимание. Начало осени – хорошее время, чтобы осмотреть её листья, место расположения и полив, а также проверить наличие дефицита питательных веществ в почве. В это время можно использовать простое домашнее удобрение.

В сентябре особенно важно следить за количеством света. Монстера предпочитает яркий, рассеянный свет, поэтому, поскольку день становится короче, ей может понадобиться место поближе к окну. Однако избегайте резкого воздействия сильных прямых солнечных лучей, так как это может повредить листья.

Из-за недостаточного освещения и более медленного роста растению обычно требуется меньше воды. Поэтому стоит регулярно следить за этим и поливать только тогда, когда верхний слой почвы высохнет.

Это также конец периода, когда комнатные растения обычно активно растут. Удобрять лучше, когда монстера все еще выпускает новые листья. Комнатные растения обычно удобряют во время их активного роста, с конца весны до начала осени.

Банановая кожура как домашнее удобрение для монстеры

Монстеру можно обеспечить питательными веществами с помощью домашних удобрений. Одним из самых популярных является удобрение, приготовленное из банановой кожуры. Содержащийся в ней калий является одним из основных питательных веществ, необходимых растениям, и участвует, среди прочего, в регулировании водного баланса и процессах, связанных с иммунитетом растений.

Приготовить это домашнее средство просто. Просто помойте и нарежьте свежую банановую кожуру на мелкие кусочки, а затем высушите её. Смешайте с слоем почвы в горшке, чтобы она оставалась свежей. Жидкое удобрение также может хорошо подойти; его можно приготовить, замочив кожуру в воде на 24–48 часов. Поливайте монстеру этим раствором каждые несколько недель.

Этот тип питательных веществ может стать ценной поддержкой для растений осенью и зимой, но его следует рассматривать как дополнение к уходу за растениями, а не как замену удобрений, предназначенных для горшечных растений. Однако самыми важными факторами остаются свет, правильный полив, хорошо дренированная почва и надлежащее удобрение.

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