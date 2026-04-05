Чем подкормить чеснок в апреле: урожай будет вдвое больше

Именно в апреле чеснок особенно нуждается в правильной подкормке, ведь в этот период он активно наращивает листья, от которых напрямую зависит будущий размер и качество головок. В этот период чесноку особенно нужны питательные вещества, прежде всего азот.

При этом неправильное или чрезмерное внесение удобрений может навредить. OBOZ.UA рассказывает, почему апрельская подкормка считается одним из важнейших этапов выращивания чеснока.

Почему апрельская подкормка важна

Главная причина, почему подкормка в апреле дает такой ощутимый эффект, заключается в особенностях развития чеснока. После холодного периода он начинает активно восстанавливаться и направляет силы на рост листьев. А именно листья впоследствии обеспечивают питание для формирования крупных головок. Чем сильнее надземная часть, тем выше шансы получить хороший урожай.

Какие удобрения лучше всего подходят

Одним из самых действенных вариантов считается мочевина, или карбамид. Это азотное удобрение, которое быстро усваивается и хорошо подходит для весеннего старта. Для подкормки достаточно растворить 1 столовую ложку в 10 литрах воды и полить междурядья. Такой раствор дает растениям доступный азот, а результат часто становится заметным уже через несколько дней.

Еще один популярный вариант – нашатырный спирт. Его используют не только как источник азота, но и как средство, помогающее отпугивать отдельных вредителей. Для этого 2 столовые ложки нашатырного спирта разводят в 10 литрах воды и вносят под корень. Такая подкормка помогает укрепить растения и поддержать активный рост.

Хорошим дополнением к азотным подкормкам является древесная зола. Она содержит калий и другие важные микроэлементы. Золу можно просто рассыпать между рядками или приготовить раствор – 1 стакан на 10 литров воды. Его использование помогает формированию более крупных и плотных головок.

Еще один эффективный вариант – настой коровяка. Это органическое удобрение, которое питает растение и положительно влияет на структуру почвы. Его обычно разводят в соотношении 1:10 и также поливают междурядья. Такой способ подкормки хорошо работает для тех, кто предпочитает натуральные средства.

Как правильно подкармливать

Лучше всего вносить удобрения после дождя или после предварительного полива. Во влажной почве питательные вещества лучше усваиваются, а риск повредить корневую систему меньше. Именно поэтому сухую землю перед подкормкой желательно немного увлажнить.

Не менее важно не превышать рекомендуемые дозы. Избыток удобрений, особенно азотных, может дать обратный эффект и буквально "сжечь" растения. Кроме того, азот не стоит вносить слишком поздно. После мая такие подкормки уже нежелательны, так как они могут ухудшить качество хранения урожая.

