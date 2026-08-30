Чем почистить белые кроссовки, чтобы они стали как новые: домашние средства
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Конец лета – отличное время, чтобы повнимательнее присмотреться к своим белым кроссовкам. Летние прогулки, поездки и повседневная носка часто оставляют пятна, пыль и желтый налет на материале.
Чтобы удалить неприглядные пятна и желтый налет с белых кроссовок, можно воспользоваться домашними средствами. Они недорогие, проверенные и безопасные для обуви. Один из самых популярных методов — использование белой зубной пасты, пишет OBOZ.UA.
Просто смочите ткань ваших кроссовок и нанесите небольшое количество пасты на загрязнённую поверхность. Затем почистите её щёткой и протрите влажной тряпкой. Этот трюк работает не только на ткани, но и на резиновых частях вашей обуви.
Другой способ – приготовить собственную смесь уксуса и пищевой соды, смешанных в соотношении 1:1. Нанесите её на ткань и тщательно вотрите. Оставьте на несколько минут, затем смойте водой, и ваши кроссовки вернут себе первоначальную свежесть.
Кроме того, хорошей идеей является использование средства для мытья посуды, смешанного с пищевой содой. Нанесите этот раствор на кроссовки и втирайте его в загрязненную поверхность круговыми движениями.
После очистки удалите пену бумажным полотенцем и отложите обувь для просушки. Однако, независимо от выбранного метода, помните, что нельзя сушить ее под прямыми солнечными лучами, так как солнечные лучи могут вызвать пожелтение.
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