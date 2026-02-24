24 февраля – дата, которая имеет особый вес для Украины и мира, сочетая в себе глубокую духовную память, важные исторические события и современные смыслы.

Для украинцев это день, который навсегда запечатлелся в национальном сознании как начало новой борьбы.

В то же время церковный календарь этого дня напоминает о святынях, покаянии и силе веры, которая поддерживает в самые тяжелые времена. 24 февраля объединяет скорбь и надежду, память и ответственность перед будущим.

Именно поэтому эта дата требует не просто упоминания, а осмысления. OBOZ.UA рассказывает, чем памятен день 24 февраля, какой церковный праздник отмечают и какие события с ним связаны.

Праздники в Украине и мире

Национальный день молитвы

Начало полномасштабного вторжения россии в Украину

Международный день ненависти к кориандру (International I Hate Coriander Day)

День рождения лотереи

Иванов день

Всемирный день стерилизации животных

Всемирный день бармена (World Bartender Day)

День Независимости Эстонии

Церковный праздник 24 февраля

В этот день церковь чтит первое и второе обретение честной головы пророка Иоанна Предтечи – великое событие возвращения важнейшей святыни христианского мира, сопровождавшееся многочисленными исцелениями и чудесами.

Также 24 февраля вспоминают преподобного Еразма Киево-Печерского, который прославился своей жертвенностью на убранство храмов и искренним покаянием, за что получил особую милость от Пресвятой Богородицы.

События 24 февраля

1457 — первое письменное упоминание о селе Репинне, Хустского района Закарпатской области, Украина

1466 — в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка.

1525 — Битва при Павии между наемными армиями Франции и империи Габсбургов, которая считается первой битвой Нового времени.

1582 — Григорий XIII подписывает папскую буллу Inter gravissimas, по которой реформирован юлианский календарь и введен новый, который позже получил название григорианского.

1656 — первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, прокляв "двуперстное крещение".

1768 — Россия и Польша заключили в Варшаве договор по так называемому диссидентскому вопросу.

1807 — Папа Римский Пий VII подписал буллу In universalis Ecclesiae regimine, которой была восстановлена Галицкая митрополия.

1824 — правительство королевы Великобритании объявило войну Бирме.

1881 — началось сооружение Панамского канала.

1887 — Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.

1918 — провозглашена независимость Эстонии.

1919 — правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.

1920 — в Мюнхене состоялось первое публичное выступление активистов NSDAP.

1938 — появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона.

1942 — начала вещание радиостанция "Голос Америки" (на немецком языке).

1946 — Хуан Перон победил на выборах президента Аргентины.

1955 — в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.

1961 — торжественное открытие аэропорта Орли в Париже.

1972 — авария на советской атомной подводной лодке К-19.

1985 — состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местные Советы народных депутатов.

1991 — война в Персидском заливе: многонациональные войска, во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.

1999 — Латвия стала полноправным членом ВТО.

2008 — Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.

2011 — киевское "Динамо" у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, победило "Бешикташ" со счетом 4:0.

2022 — начало полномасштабной войны (открытого военного вторжения) российской федерации (при поддержке Беларуси) против Украины.

Именинники 24 февраля

Иван, Илларион.

