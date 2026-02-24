Чем памятен день 24 февраля: какой церковный праздник
24 февраля – дата, которая имеет особый вес для Украины и мира, сочетая в себе глубокую духовную память, важные исторические события и современные смыслы.
Для украинцев это день, который навсегда запечатлелся в национальном сознании как начало новой борьбы.
В то же время церковный календарь этого дня напоминает о святынях, покаянии и силе веры, которая поддерживает в самые тяжелые времена. 24 февраля объединяет скорбь и надежду, память и ответственность перед будущим.
Именно поэтому эта дата требует не просто упоминания, а осмысления. OBOZ.UA рассказывает, чем памятен день 24 февраля, какой церковный праздник отмечают и какие события с ним связаны.
Праздники в Украине и мире
- Национальный день молитвы
- Начало полномасштабного вторжения россии в Украину
- Международный день ненависти к кориандру (International I Hate Coriander Day)
- День рождения лотереи
- Иванов день
- Всемирный день стерилизации животных
- Всемирный день бармена (World Bartender Day)
- День Независимости Эстонии
Церковный праздник 24 февраля
В этот день церковь чтит первое и второе обретение честной головы пророка Иоанна Предтечи – великое событие возвращения важнейшей святыни христианского мира, сопровождавшееся многочисленными исцелениями и чудесами.
Также 24 февраля вспоминают преподобного Еразма Киево-Печерского, который прославился своей жертвенностью на убранство храмов и искренним покаянием, за что получил особую милость от Пресвятой Богородицы.
События 24 февраля
- 1457 — первое письменное упоминание о селе Репинне, Хустского района Закарпатской области, Украина
- 1466 — в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка.
- 1525 — Битва при Павии между наемными армиями Франции и империи Габсбургов, которая считается первой битвой Нового времени.
- 1582 — Григорий XIII подписывает папскую буллу Inter gravissimas, по которой реформирован юлианский календарь и введен новый, который позже получил название григорианского.
- 1656 — первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, прокляв "двуперстное крещение".
- 1768 — Россия и Польша заключили в Варшаве договор по так называемому диссидентскому вопросу.
- 1807 — Папа Римский Пий VII подписал буллу In universalis Ecclesiae regimine, которой была восстановлена Галицкая митрополия.
- 1824 — правительство королевы Великобритании объявило войну Бирме.
- 1881 — началось сооружение Панамского канала.
- 1887 — Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.
- 1918 — провозглашена независимость Эстонии.
- 1919 — правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.
- 1920 — в Мюнхене состоялось первое публичное выступление активистов NSDAP.
- 1938 — появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона.
- 1942 — начала вещание радиостанция "Голос Америки" (на немецком языке).
- 1946 — Хуан Перон победил на выборах президента Аргентины.
- 1955 — в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.
- 1961 — торжественное открытие аэропорта Орли в Париже.
- 1972 — авария на советской атомной подводной лодке К-19.
- 1985 — состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местные Советы народных депутатов.
- 1991 — война в Персидском заливе: многонациональные войска, во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.
- 1999 — Латвия стала полноправным членом ВТО.
- 2008 — Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.
- 2011 — киевское "Динамо" у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, победило "Бешикташ" со счетом 4:0.
- 2022 — начало полномасштабной войны (открытого военного вторжения) российской федерации (при поддержке Беларуси) против Украины.
Именинники 24 февраля
Иван, Илларион.
