Чем отпугнуть пауков от дома: спасет одно натуральное средство

Возможно, сейчас не пик сезона пауков, но это не значит, что эти осьминогие существа не прячутся где-то в домах. По данным экспертов, некоторые виды пауков выйдут из зимнего покоя в течение марта и апреля, когда температура повысится.

Для людей, которые ненавидят вид этих жутких ползучих существ, но не хотят наносить им вред, существуют естественные способы избавиться от них. Как оказалось, обычная чашка чая может быть идеальным решением этой проблемы, пишет Express.

Как это работает

Заварите два-три пакетика мятного чая примерно в 500 мл кипятка и оставьте настаиваться до часа. Чем дольше вы завариваете, тем сильнее будет аромат.

После того, как смесь остынет, перелейте ее в пульверизатор и используйте вокруг мест, где обычно появляются пауки. Подходят такие места, как дверные рамы, углы комнат, отверстия за мебелью и вдоль плинтусов. Чтобы средство было эффективным, его нужно повторно наносить каждые два-три дня.

Почему этот трюк с ароматом работает

Пауки "смакуют" и нюхают окружающую среду с помощью сенсорных волосков на лапах. Применение сильных запахов может быстро перегрузить эти чувствительные сенсоры и заставить насекомых бежать в менее чувствительные места.

Наличие сильных, резких запахов может мешать их способности отслеживать добычу и ориентироваться, что делает среду (по их мнению) плохим выбором для создания жилья. Людям, которые полагаются на эти природные усилия, следует пытаться охватить много потенциальных точек, чтобы убедиться, что пауки не найдут незащищенный уголок где-то.

