Чем отмыть стойкую ржавчину с садовой мебели: неожиданное кухонное средство

Ржавчина может быстро превратить садовую мебель из летнего декора в запущенные предметы, но эксперты утверждают, что неожиданный ингредиент, который всегда есть в шкафу для выпечки, может помочь восстановить металлические столы и стулья без дорогих чистящих средств.

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Для этого рекомендуется попробовать черную патоку для борьбы с стойкой ржавчиной на уличной мебели. Эксперты утверждают, что этот сладкий ингредиент может помочь разрушить коррозию, накопившуюся со временем, пишет OBOZ.UA.

Ржавчина — распространённая проблема в тёплые месяцы, поскольку садовая мебель подвергается воздействию дождя, влажности и влаги в воздухе.

Со временем вода и кислород могут стирать защитные покрытия на металлической мебели, что позволяет ржавчине развиваться и распространяться по поверхностям.

Хотя лёгкую ржавчину часто можно удалить с помощью проволочной щетки или абразивной губки, в случае более сильной коррозии может потребоваться дополнительная помощь, чтобы размягчить её перед чисткой.

Для чугунной или стальной мебели рекомендуется смешать одну часть черной патоки с восемью частями теплой воды и перемешивать до полного растворения.

По возможности снимите ржавую деталь с мебели и полностью погрузите её в раствор. В зависимости от степени ржавчины оставьте её в растворе на срок от двух дней до недели.

После замачивания удалите размягченную ржавчину с помощью проволочной щетки или абразивной губки, а затем тщательно вымойте изделие и полностью высушите его.

Эксперты отмечают, что полное высыхание мебели после очистки также может помочь предотвратить повторное появление ржавчины, позволяя уличным столам, стульям и скамейкам оставаться в лучшем состоянии в течение летних месяцев.

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