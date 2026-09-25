Чем опрыскать газон, чтобы крысы раз и навсегда исчезли из вашего сада

Садоводы, которые ищут недорогой способ сделать свою открытую территорию менее привлекательной для крыс, могут попробовать простой бытовой ингредиент.

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Недорогой кухонный предмет первой необходимости может помочь вам держать их на расстоянии – бутылка белого уксуса, пишет OBOZ.UA.

Белый уксус часто рекомендуют как средство для отпугивания вредителей в быту из-за его сильного запаха, который, как считается, не нравится крысам. Чтобы воспользоваться этим методом, небольшое количество разбавленного белого уксуса можно распылить вокруг мест, где были замечены крысы.

Сильный запах сможет временно сделать участок менее привлекательным, но дождь смоет его, поэтому может потребоваться повторное применение.

При этом помните, что самый эффективный способ отпугнуть крыс — это устранить доступные источники пищи, в частности обеспечить герметичность контейнеров для мусора и предотвратить накопление излишков корма для птиц.

Если крысы продолжают появляться, несмотря на устранение источников пищи и укрытий, домовладельцам следует обратиться за советом к профессиональному дезинсектору.

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