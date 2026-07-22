Какие растения посадить в саду, чтобы отпугнуть крыс: неожиданный эффект

Именно в июле молодые крысы, вероятно, забираются в сады, поскольку это самое доступное место для поиска пищи. Если крысы поселятся сейчас, они могут быстро повредить растения, испортить внешний вид сада, размножиться осенью и в конечном итоге переселиться в дом, как только температура начнет снижаться.

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Предотвратить появление небольшого количества крыс летом гораздо легче, чем бороться с серьезной инвазией позже в течение года, и Хуанита Шульце из David's Garden Seeds поделилась естественным способом держать их подальше, пишет Express.

Вы можете посадить травы вокруг своего сада, создав нечто вроде защитной стены, чтобы отпугивать грызунов. Травы с самым сильным запахом, такие как мята (особенно перечная), кошачья мята, розмарин, шалфей, лаванда, орегано и базилик, являются наиболее эффективными растениями для защиты от этих нежелательных существ.

Это может показаться простым, но травы содержат сильно пахнущие соединения, которые могут раздражать нос крысы и создавать сильный дискомфорт при пребывании в этом месте.

У крыс очень чувствительный нюх, поэтому их легко отпугивают едкие растения, что позволяет легко заставить их уйти, прежде чем они обоснуются в саду, без необходимости использовать ловушки или яд.

Использование трав для отпугивания крыс более эффективно в середине лета, поскольку молодые крысы будут менее уверены в присутствии незнакомых запахов и, вероятно, убегут, так как это может сигнализировать им об опасности поблизости.

Однако главная причина посадки трав сейчас заключается в том, что они могут маскировать запахи пищи в саду, что затрудняет крысам поиск пищи и побуждает их быстро перемещаться на другой участок к более доступному источнику питания.

Перечная мята или любое растение из семейства мятных считается лучшим средством для отпугивания крыс, поскольку содержит ментол, обладающий очень интенсивным запахом, который сильно раздражает крыс.

Следует отметить, что перечная мята очень быстро разрастается, поэтому большинство садоводов выращивают её в контейнере, чтобы предотвратить её разрастание в саду.

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