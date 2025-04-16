Чем до блеска и без химии отмыть налет на ложках и вилках: топ-3 безопасных средства

Очень часто столовые вилки и ложки темнеют и имеют налет. Для того, чтобы их отмыть в домашних условиях и без химии, подойдут отлично некоторые домашние средства, например сода.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем до блеска и очень быстро отмыть вилки и ложки.

Сода

Вскипятите 2 л воды и добавьте 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Перемешайте ингредиенты до растворения и окуните приборы в раствор на 30 минут. Затем протрите ложки и вилки губкой.

Уксус и вода, лимонная кислота

Выложите приборы в смесь из 1 л воды, 100 мл уксуса и несколько капель лимонного сока. Доведите эту смесь до кипения и сразу выключите. Оставьте вилки и ложки на 1 час в растворе и затем протрите губкой.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска отчистить жир на кухонной вытяжке.