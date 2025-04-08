Чем до блеска отчистить жир на кухонной вытяжке: 3 домашних, безопасных средства за копейки

Тяжелее всего на кухне отмыть вытяжку. Ведь в ней больше всего жира, грязи, налета. Стоит отметить, что не всегда даже моющие могут справится с такими загрязнениями.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем отмыть жир на кухонной вытяжке домашними средствами.

Горячая вода и сода

В миску или ведро налейте горячую воду (чем выше ее градус – тем лучше), добавьте 1/4 стакана пищевой соды и несколько капель моющего средства, размешайте, далее погрузите в эту воду жировой фильтр на 10 минут. После просто промойте водой.

Хозяйственное мыло

В кипяток бросьте 1/2 бруска хозяйственного мыла, подождите пока растворится и в эту воду погрузите фильтр, оставьте на 15 минут. Помойте и высушите.

Уксус

Смешайте воду в уксусом, туда поставьте грязную деталь, оставьте на 10-15 минут и после хорошо помойте.

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