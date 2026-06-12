Частные медучреждения требуют обеспечить равные условия для всех участников по Программе медицинских гарантий

Изменение правил для участников Программы медицинских гарантий, принятое Кабмином, нарушает базовый принцип медреформы "деньги идут за пациентом" и ставит частные медицинские учреждения в худшие условия по сравнению с государственными и коммунальными заведениями. Об этом заявили на пресс-конференции представители Европейской сети лабораторий Синево, медицинской лаборатории CSD LAB и Ассоциации частных медицинских заведений Украины.

Частные медучреждения подали жалобу в Антимонопольный комитет Украины, а иски – в Киевский окружной административный суд.

"Система расчетов сейчас устроена так, что частные заведения получают существенно меньшее возмещение за аналогичную работу по сравнению с государственными и коммунальными. Эта проблема - общая для всех частных медицинских учреждений, которые работают в программе, и именно поэтому требует системного, а не индивидуального решения. Победой для нас будет день, когда правила для всей медицинской отрасли станут одинаковыми независимо от формы собственности, а новые медучреждения смогут беспрепятственно присоединиться к ПМГ", - рассказал на пресс-конференции заместитель гендиректора "Синево Украина" Николай Скавронский.

Как отмечалось на пресс-конференции, в начале действия Программы медицинских гарантий государство одинаково оплачивало услугу тому медицинскому учреждению, в которое обратился пациент, независимо от формы собственности. Однако 31 декабря 2025 года Кабмин своим постановлением изменил правила для частных заведений.

Теперь за одинаковую работу частное заведение получает меньше государственного, а новое частное заведение вообще не может войти в программу. Понижающий коэффициент снижает оплату при росте объема услуг. Кроме того, медицинские лаборатории обязали предоставлять непрофильные услуги – консультации врачей и УЗИ.

Юридически постановление обжалуется на трех основаниях: нарушение принципа равенства субъектов права собственности (ст. 13 Конституции), выход правительства за пределы полномочий (закон №2168 не предусматривает дифференциации по форме собственности) и нарушение процедуры принятия – постановление не было согласовано Государственной регуляторной службой, что подтверждено официальным письмом ГРС от 10 апреля 2026 года.

Заявители подчеркивают, что речь идет о равенстве доступа миллионов пациентов к бесплатной диагностике. Такие изменения правил, тем более задним числом, противоречат самой философии реформы – праву пациента свободно выбирать, где лечиться.

"Лаборатория CSD была первой частной лабораторией, которая в 2023 году присоединилась к Программе медицинских гарантий. Это решение основывалось на том, что мы разделяем ценности, заложенные в программе и в медицинской реформе в целом – построение пациентоцентрной модели здравоохранения. А такая модель держится в первую очередь на уважении к праву пациента выбирать", – говорит Оксана Сулаева, медицинский директор медицинской лаборатории CSD LAB.

Ассоциация частных медицинских учреждений призвала других игроков рынка присоединяться к обращению и инициировать собственные запросы к государственным органам.

"Мы надеемся, что профессиональный и конструктивный диалог поможет найти решения, которые обеспечат справедливые и понятные правила для всех участников системы здравоохранения в пользу пациента. Я обращаюсь сейчас ко всем частным медицинским учреждениям Украины, которые работают в Программе медицинских гарантий или хотели бы в ней работать. Говорите о своих проблемах, и давайте объединяться для поиска решений", - подытожил глава Ассоциации частных медицинских учреждений Сергей Бут.

Программа медицинских гарантий – это утвержденный государством перечень медицинских услуг, лекарств и медицинских изделий, которые пациент может получить полностью бесплатно. Услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины из государственного бюджета напрямую медицинским учреждениям, которые имеют соответствующий договор.

Постановление Кабинета Министров Украины №1808 от 31 декабря 2025 года определяет правила реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2026 году.