Часть Украины резко накроют грозы, град и шквалы: где изменится погода

В пятницу, 26 июля, в некоторые регионы Украины придет непогода. Возможны грозы, град и шквалы.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики предупреждают о переменной облачности.

"Облачно. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°С, на юге страны до 22°С. Днем 25-30°С, в юго-восточной части 28-33°С. В западных, Винницкой и Одесской областях 20-25°С. В Карпатах ночью 8-13°С, днем 14-19°С.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в пятницу, 26 июля, погода в Украине прогнозируется контрастной. Температура воздуха будет колебаться от +20 градусов на западе до +32 на юге и востоке. На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается заметное ослабление жары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 25 июля, во второй половине дня в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца.

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