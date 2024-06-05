Часть Украины накроют грозы, шквалы и град: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

В Украине в четверг, 6 июня, ожидается контрастная и неустойчивая погода. Часть областей накроют дожди с грозами, местами ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Самая высокая температура воздуха в четверг будет на юге и юго-востоке: до +27...+33 градусов. Прохладнее всего будет на северо-востоке и на Волыни: +22...+25 градусов. В других областях в течение дня температура будет колебаться от +25 до +29 градусов.

В Киеве 6 июня без существенных осадков. Ночью температура будет достигать +17 градусов, а днем – до +27 градусов.

Украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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