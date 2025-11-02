Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на понедельник. Карта

В понедельник, 3 ноября, по всей территории Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода. Дожди будут идти только во второй половине дня в западных областях страны.

Видео дня

Прогноз обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, на всей территории Украины будет преобладать ветер южного направления.

Синоптики прогнозируют сухую погоду в большинстве областей Украины. Осадки ожидаются в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской и Тернопольской областях. В остальных областях будет малооблачно.

Теплее всего будет на юге, в частности в Крыму и Одесской области. Там термометры покажут от +15 до +18 градусов днем. Несколько прохладнее будет в других областях: синоптики прогнозируют от +13 до +15 градусов днем. В Сумской, Харьковской и Луганской областях днем воздух прогреется до +10...+13 градусов.

Понедельник для жителей столицы и области будет сухим, ожидается переменная облачность. Температура днем – +13...+15 градусов, ночью термометры покажут от +6 до +8 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый 2026 год температура минусовой будет разве что ночью. Синоптики не ожидают сильных морозов в этот праздничный период, хотя обещают, что слишком теплой зима также не будет.

Также в этом месяце украинцы могут увидеть самое большое полнолуние 2025 года – Бобровое Суперлуние. Яркое небесное зрелище сделает Луну больше и светлее, чем обычно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!