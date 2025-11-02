Над Украиной в ноябре взойдет самое большое суперлуние с 2019 года: названа дата

Украинцы могут увидеть самое большое полнолуние 2025 года – Бобровое Суперлуние. Яркое небесное зрелище сделает Луну больше и светлее, чем обычно.

OBOZ.UA рассказывает, как и когда можно полюбоваться зрелищем. Спутник приблизится к нашей планете, по космическим меркам, почти вплотную: на 356 980 км, это рекордное расстояние за последние 6 лет.

Когда взойдет Суперлуние

Уже накануне, 4 ноября Луна будет полной. По киевскому времени Бобровая Суперлуна взойдет в 15:19 5 ноября. Однако лучший момент, чтобы полюбоваться явлением наступит вечером 6 ноября, когда полнолуние появится над восточным горизонтом в созвездии Тельца, рядом со звездным скоплением Плеяды.

Чем особенное Бобровое Суперлуние

Полнолуние в ноябре называют Бобровым, потому что именно в это время возводят плотины бобры в Северной Америке. В народе такое полнолуние еще называют Морозным, Слепой или Торговой Луной.

В этом году в полнолуние Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче. Причина проста: спутник вращается вокруг Земли по овалу, на этот раз он максимально приблизится к планете. Когда полнолуние совпадает с наименьшим расстоянием между Землей и Луной, небесное тело кажется гигантским, особенно, когда поднимается над горизонтом. Такое впечатление усиливает еще и иллюзия Луны – эффект, из-за которого она кажется больше на фоне зданий или деревьев.

Бобровое Суперлуние станет одиннадцатым и самым большим полнолунием 2025 года. Следующее полнолуние – Холодная Луна, ожидается 4 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на тот факт, что Солнце находится на максимуме активности, ноябрь 2025 года в смысле солнечной активности обещает быть "умеренно спокойным". Всего в ноябре специалисты ожидают две магнитные бури класса G1 – 8 и 9 ноября соответственно.

