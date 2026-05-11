Часть Украины накроют дожди: синоптик уточнила прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 12 мая, погода в Украине порадует теплом, однако ряд регионов накроют осадки. Столбики термометров покажут от +13 градусов – на Закарпатье до +23 – на востоке.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что уже со среды, 13 мая, украинцам стоит ожидать похолодания.

"Завтра, 12-го мая, будет теплая погода с ближайшей перспективы, днем +20+24 градуса. Потому что уже 13-го мая вам не понравится, градусы присядут до +11+14-ти. Правда, насладиться завтрашним теплом придется под дождями...", – говорится в сообщении.

Грозы, дожди и похолодание после тепла в Украине

По прогнозу Диденко, 12 мая дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, местами Черкасской, Одесской, Харьковской и Луганской областях. В других регионах Украины существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха днем во вторник будет колебаться в пределах +19 – +23 градусов, однако на Закарпатье будет заметно прохладнее – лишь +13 – +17 градусов.

Ветер будет преобладать южного направления, тогда как в западных областях – северо-западного, со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны штормовые порывы, в то же время на востоке страны ветер будет оставаться умеренным и слабым.

В Киеве 12 мая прогнозируют теплую погоду, температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако не обойдется без дождей, местами грозовых.

"Уже в среду, 13-го мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, приготовьте теплую одежду", – предупредила синоптик.

Напомним, во многих регионах Украины в ближайшие дни ожидается дождливая погода и незначительное похолодание. Однако после, с 17-18 мая, придет настоящее тепло. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Ужгороде – до +27 и Харькове – до +28 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха предупреждала, что в Украине будет наблюдаться несколько неравномерное распределение температуры, ведь теплее будет на западе и севере.

