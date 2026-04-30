В Украину мчится мощное потепление до +24: в Гидрометцентре назвали дату и уточнили, когда наконец-то отступят заморозки

В течение последних недель погода в Украине была не слишком весенней, прежде всего, за счет ночных заморозков. Среднесуточная температура оставалась ниже климатической нормы. Однако, в первые дни мая синоптики прогнозируют постепенное потепление до +24 градусов. Правда, оно коснется не всех регионов страны, но ночных "минусов" уже не будет.

Детальным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"В ближайшем будущем ожидаются определенные тенденции к изменению погоды в сторону повышения температуры, хотя ночные заморозки в большинстве областей, местами даже в воздухе, кроме юга, будут продолжаться вплоть до ночи с 1 на 2 мая. При этом, дневные температуры понемногу будут расти", – сообщила синоптик.

Если в четверг и в пятницу, 30 апреля и 1 мая, столбик термометра будет подниматься до +8... +13 градусов, то уже в субботу, 2 мая, ожидается +10... +15 градусов, а на западе страны даже до +18 градусов. Благодаря этому более ощутимому теплу заморозки должны отступить. "По предварительным расчетам, начиная с воскресенья, 3 мая, температура ночью будет +1... +8 градусов, днем +11... +17 градусов, а в западных областях в понедельник, 4 мая, уже и в северных областях +18... +24 градуса", – объяснила Наталья Птуха.

Она отметила, что будет наблюдаться несколько неравномерное распределение температуры, ведь теплее будет на западе и севере. "Это происходит за счет того, что по югу и юго-востоку еще будут оставаться локальные атмосферные фронты с осадками, поэтому в воскресенье и понедельник в большинстве областей будет без осадков, и только на юго-востоке будут дожди, а следовательно, и не слишком высокие температуры. Зато ночью уже немножко теплее", – объяснила синоптик.

Ожидается ли еще большее потепление на следующей неделе

Есть предпосылки для того, что постепенное повышение температур будет продолжаться и в дальнейшем, по крайней мере, в течение первой декады мая, сказала Наталья Птуха. "Ожидается, что мы выйдем на более комфортный, весенний уровень температуры, более присущий маю", – пообещала синоптик.

По ее словам, среднесуточная температура в Украине может, наконец, повыситься и достичь климатической нормы. "Сейчас у нас значения температуры ниже нормы на 3-9 градусов. Например, ночью на 29 апреля по некоторым областным центрам, таким как Чернигов, Кропивницкий, Львов, были зафиксированы самые низкие значения ночной температуры по сравнению с предыдущими годами для этой ночи".

"Сейчас в большинстве регионов температурный фон ниже нормы. Только в Ивано-Франковской и в Одесской областях было близко к ней. Но с мая он начнет постепенно выравниваться", – добавила синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине для всех регионов

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 4 мая. Они демонстрируют постепенное потепление в Украине.

Так, в пятницу, 1 мая, в большинстве регионов Украины, кроме востока и юга, будут сохраняться ночные заморозки до -1 градуса. Зато в дневные часы воздух будет прогреваться до +9... +12 градусов, на Закарпатье до +14 градусов. Небольшие осадки прогнозируются только на правобережье.

В субботу, 2 мая, ночные заморозки возможны на большей части Украины, в то же время днем существенное повышение температуры ожидается на западе страны – здесь воздух будет прогреваться до +19 градусов. В то же время на остальной территории, включая юг, синоптики прогнозируют не более +15 градусов. Дождей в этот день не предвидится.

В воскресенье, 3 мая, синоптики обещают существенное потепление. Заморозки уйдут, ночью воздух будет прогреваться до +7 градусов. В дневные часы по-настоящему тепло будет на западе, до +24 градусов. В то же время на остальной территории страны столбик термометра будет подниматься до +13... +16 градусов.

В понедельник, 4 мая, потепление, которое накануне началось на западе со значениями до +24 градусов, начнет распространяться в направлении на восток, в частности, на северные и центральные области, где воздух будет прогреваться до +21 градуса. В то же время на востоке и юге будут оставаться умеренные температуры, +13... +16 градусов.