В Украину после дождей ворвется потепление до +28: названы даты

Во многих регионах Украины в ближайшие дни ожидается дождливая погода и незначительное похолодание. Однако после, с 17-18 мая, придет настоящее тепло.

Об этом говорится в прогнозе от sinoptik.ua. Теплее всего будет в Ужгороде – до +27 и Харькове – до +28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в ближайшее время, 11-15 мая, будут идти дожди, еще несколько дней будет облачная погода. Температура воздуха 11 и 12 мая ожидается до +19...+20, после чего она немного снизится – до +16 градусов в пятницу, 15 мая. Однако уже с 16 мая с каждым днем будет становиться все теплее и 20 мая ожидается настоящее тепло – до +24 градусов.

Погода на западе

В западной части Украины 12 мая ожидается дождь, однако в последующие дни облачная погода без осадков. Температура воздуха в среду, 13 мая, будет самой низкой – до 12 градусов, однако с воскресенья, 17 мая, она начнет повышаться и наступит потепление – уже в среду. 20 мая, во Львове ожидается +25 градусов.

Довольно теплая погода будет в Ужгороде – с 17 мая там ожидается потепление, в частности 20 мая столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Осадки там ожидаются 12 мая, после чего три дня будет облачная бездождевая погода, однако с 16 мая синоптики прогнозируют снова дожди.

Погода на юге страны

12 и 13 мая в Одессе ожидаются дожди, после чего следующие несколько дней будут без осадков. Температура воздуха 11 мая будет до 20 градусов, далее, до 15 мая, ожидается некоторое снижение температуры - до +17...+18. После чего должно потеплеть – уже в воскресенье, 17 мая, ожидается +20 градусов, и дальше будет становиться еще теплее – 22...23 градуса.

Погода на востоке

В восточной части Украины будет теплее всего, осадки ожидаются в четверг, 14 мая, и воскресенье, 17 мая. В Харькове температура в ближайшее время незначительно снизится – до +21 градуса 15 мая, однако уже с 16 мая она пойдет вверх и достигнет максимального значения во вторник, 19 мая, до +28 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, то есть будет преобладать погода с дождями и местами грозами, ведь лето близко. А дальше по неделе температура воздуха будет испытывать колебания, будет умеренно тепло или свежее, периодические дожди.

"Повышение температуры воздуха ориентировочно предполагается через неделю, с 18-19 мая", – сказала синоптик.

