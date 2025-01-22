Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В четверг, 23 января, часть Украины накроют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается туман, который приведет к низкой видимости.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее словам, водителям следует быть осмотрительными за рулем и держать дистанцию на дорогах.

"Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в четверг практически повсюду. Разве что в западных областях атмосфера ограничится густой облачностью, однако все равно в Карпатах и Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом", – говорится в сообщении.

В ночь на 23 января температура воздуха будет колебаться около нуля, местами возможны слабые заморозки, в восточных регионах -1...-4°C. Днем температура начнет подниматься, в большинстве областей – +1...+4°C, а на юге и местами на западе прогнозируется +3...+7°C. Ветер будет преобладать юго-восточный.

Погода в Киеве

В столице, 23 января, ожидается мокрый снег. Город окутают туманы, в течение дня температура будет колебаться в пределах 0...+2°C.

В дальнейшем будет наблюдаться тенденция к повышению температуры. В частности, в период с 25 по 30 января в Украине прогнозируется потепление: +4...+9°C, а в южных регионах – до +7...+13°C.

Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметили, что в результате критического потепления, в последние годы снег стал для Украины дефицитом. Такие изменения отрицательно влияют на экосистемы, ведь снежный покров имеет большое значение для их функционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Натальи Птухи, погода в Украине до конца зимы может быть нестабильной из-за характерных колебаний температуры. В последнее десятилетие это является нормой.

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