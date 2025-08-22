Быстрый и вкусный пирог из фило, с инжиром и камамбером: самый простой рецепт
Самое простое тесто для приготовления вкусных пирогов, запеканок и пирожков – фило. Готовятся блюда с ним очень просто и быстро, достаточно всего лишь выбрать подходящую, вкусную начинку, это могут быть любые ягоды, фрукты, особенно – инжир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного пирога из теста фило, с инжиром и сыром.
Ингредиенты:
- 400 г. теста филло
- 40-50 мл. сливочного масла/масла
- 2-4 инжира
- 125 г. сыра камамбер/бри
- 2 яйца
- 150 мл. сливок 20%
- 1 ст.л. сахара
- кедровые орешки, розмарин по желанию
Способ приготовления:
1. Предварительно размораживаем тесто, каждый лист смазываем растопленным сливочным или растительным маслом и складываем, перекладываем в форму. Если не уверены в своей форме – смажьте ее небольшим количеством сливочного или растительного масла.
2. Инжир и сыр нарезаем полосками и хаотично вкладываем в тесто.
3. Для заливки: смешиваем яйца, сливки и сахар (можно не добавлять сахар, а уже готовый пирог полить медом), перемешиваем и заливаем пирог.
4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут (до образования золотистой корочки).
