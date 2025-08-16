Было целым квестом: какие вещи стеснялись покупать люди в СССР

В СССР на быт и потребительские привычки влияли не только дефицит, но и строгие моральные нормы. Некоторые товары формально были в свободной продаже, однако их приобретение сопровождалось чувством стыда или страхом осуждения.

Видео дня

Это касалось как личных и гигиенических средств, так и определенных предметов повседневного обихода. OBOZ.UA рассказывает, какие привычные для нас вещи было "стыдно" покупать людям советской эпохи.

Контрацептивы

В аптеках их официально называли "изделие № 2" и продавали по 5–10 копеек. Покупатели, преимущественно мужчины, старались действовать незаметно, тихо произнося "средний" при вопросе о размере. Женщины почти не решались на такие покупки.

Нижнее белье

Качественное белье было дефицитным, а его покупка – целым квестом. Женщины стеснялись примерить, а мужчины смущались, выбирая подарок для любимой.

Алкоголь и табак

Курение женщин строго осуждалось – постоянные покупки сигарет могли испортить репутацию. Во время антиалкогольной кампании 1980-х даже мужчины чувствовали неловкость, покупая спиртное.

Гигиенические товары

Туалетная бумага долго считалась "буржуазной роскошью" – ее заменяли газетами. Лишь в 1980-х она стала дефицитным товаром, за которым выстраивались очереди. Прокладки и тампоны, появившиеся во время перестройки, поначалу вызывали у женщин сильное смущение.

Такие "товарные табу" наглядно показывают, как моральные установки эпохи влияли на повседневную жизнь советских граждан. То, что сегодня кажется мелочью, тогда могло стать настоящим психологическим барьером.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты в СССР были некачественными или их трудно было купить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.