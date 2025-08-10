Сейчас являются базой: какие продукты в СССР были некачественными или их трудно было купить

Люди, склонные к ностальгии, которые еще застали существование СССР, любят рассказывать, что еда в Союзе была натуральной и вкусной. Российская пропаганда ухватилась за этот миф, чтобы популяризировать идею воссоздания империи.

Однако историки утверждают, что на самом деле все было совсем не так – продукты в СССР были некачественными, достать даже плохую еду было сложно из-за дефицита, а что-то действительно качественное или появлялось на прилавках магазинов только на праздники, или было доступно только элите. Семь таких продуктов назвали авторы YouTube-канала "Хмаринка HISTORY".

Шоколад

Зайдите в любой, даже самый простой супермаркет и от разнообразия шоколадок начнут разбегаться глаза: черный, молочный, белый, пористый, с разнообразными начинками, шоколадные батончики и конфеты. Советские дети же видели в основном так называемые "сладкие плитки". Внешне они напоминали шоколад, но готовились из пальмового масла и других заменителей какао-масла. На вкус они были как смесь ванили и мыла и во рту продукт не таял. За это его в народе прозвали "пластилином" Настоящий шоколад "выбрасывали" разве что на Новый год. Или его можно было достать "по блату".

Морепродукты

Хотя СССР имел массу выходов к различным морям, морепродукты на столе советских граждан были чем-то из разряда фантастики. Кальмары, креветки, осьминоги, мидии можно было приобрести разве что в портовых городах, да и то, если повезет. Из морских деликатесов купить можно было разве что консервированное мясо криля – мелких ракообразных, плохо подготовленную, а потому вонючую морскую капусту и изредка крабовые палочки сомнительного качества.

Сыр

Настоящий сыр в СССР был дефицитом. И при этом все равно не поражал вкусовыми качествами – был пресным и твердым. Чаще попадались плавленые сырки и "колбасный" сыр (тоже плавленый). О мягких сырах или сортах с плесенью подавляющее большинство граждан даже не слышало.

Вино и пиво

О качестве советских вин красноречиво свидетельствуют прозвища, которые им давали. В народе эти жидкости называли "шмурдяком" или "чернилами". В "напиток" для вкуса и крепости добавляли спирт, ароматизаторы и красители. Что-то более-менее приличное можно было найти разве в Грузии, Молдове или Крыму. Пиво тоже не радовало качеством. Из-за плохо развитых технологий оно имело неприятный вкус и быстро скисало. А продавцы хитрили, разбавляя его водой и наливая так, чтобы в кружке оставалось как можно больше пены. Излишки пива можно было продать "налево" и получить дополнительный доход.

Овощи и фрукты

Кто хоть раз был в советском овощном магазине, никогда не забудет запах гнили, который там стоял. Его источником были подпорченная капуста, подгнившая свекла, проросший картофель и кислые яблоки. Качественные плоды можно было купить только в сезон и только на базаре. И то не везде – что-то вкусное росло только в южных регионах.

Полуфабрикаты

Современные полуфабрикаты – это полноценные качественные блюда из хороших продуктов и изготовленные по самым высоким технологиям. Купить можно что угодно: пельмени, вареники, сырники, блины с начинкой, наггетсы, рыбные палочки, котлеты и даже готовую пиццу. В СССР единственным массово доступным полуфабрикатом были пельмени. Начинку для них делали с использованием большого количества субпродуктов, а неправильное хранение и транспортировка приводило к тому, что до покупателя пельмени доходили слепленными в сплошной комок.

Бакалея

О нормальных консервах, чае, кофе и специях в СССР речь не шла. Поэтому люди летом собирали дикорастущие травы, чтобы им было что пить зимой. Вместо кофе продавали ячменные и цикориевые напитки. А в консервах можно было найти что угодно, кроме мяса или рыбы.

