Были престижными: профессии, которые исчезли вместе с СССР

Когда мы говорим о престиже в СССР, то имеем в виду вовсе не нули на банковском счете – деньги сами по себе в Союзе мало что значили, ведь покупать на них было нечего. Зато ценился доступ к благам, недосягаемым для рядового инженера или учителя.

Это была эпоха, где положение в обществе определялось близостью к распределению ресурсов. И это породило целый перечень чрезвычайно престижных профессий, которые исчезли вместе с распадом Страны Советов. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этих "специалистах" – легальных и не очень.

Рабочий торговли: заведующий дефицитом

В стране с тотальной нехваткой товаров обычная продавщица мясного отдела или заведующий складом базы "Посылторга" были влиятельнее профессоров и даже некоторых высокопоставленных руководителей. Они имели доступ к "черному ходу", откуда вытекали финские сервелаты, индийский чай и чехословацкая мебель. Их престиж держался на системе "ты – мне, я – тебе". Заведующий секцией в универмаге мог когда угодно попасть к лучшему стоматологу или устроить ребенка в элитный вуз. И все это без типичного советского хамства и унижений. С работниками торговли не хотел ссориться никто. С приходом свободного рынка и заполненных полок этот "магический" статус испарился. Сегодня торговец – это просто посредник между производителем и покупателем, а не вершитель судеб.

Партийный функционер: обладатель всех благ

Это был высший уровень социальной иерархии. "Номенклатура" – люди, которые жили в параллельном мире. Их статус обеспечивался не зарплатой, а государственным содержанием: служебные "Волги", закрытые спецраспределители с икрой и заграничным коньяком, государственные дачи и санатории "Четвертого управления". Партийный билет высокого ранга был гарантией того, что ты никогда не будешь стоять в очереди за сапогами. Когда КПСС перестала быть единственным источником власти, эти функционеры либо ушли в небытие, либо быстро перекрасились в бизнесменов, используя старые связи.

Цеховик: теневой капиталист

Цеховики – это подпольные предприниматели, которые на базе государственных фабрик создавали "левые" линии производства. Они шили модные "варенки", изготавливали полиэтиленовые пакеты или хрусталь. Их престиж был опасным: огромные деньги приходилось прятать в трехлитровых банках под полом. Позже, с началом перестройки, они легализовались как кооператоры. В СССР цеховик был символом рискового, но безумного богатства. С распадом Союза они стали просто предпринимателями, потеряв свой "романтический" подпольный флер.

Фарцовщик: окно в заграницу

Фарцовщиками называли людей, которые знали, где достать "фирму": джинсы Levi's, жвачки, пластинки Beatles и иностранный парфюм. Их престиж базировался на том, что они открывали советским людям окно в мир западной эстетики. Представителя этой нелегальной профессии было видно издалека: фарцовщик одевался как иностранец, знал английский сленг и был главной персоной на каждой мажорной тусовке. Когда в 90-х рынки завалили турецким и китайским товаром, профессия исчезла за ненадобностью. Посредник между "загнивающим Западом" и советской молодежью превратился в обычного владельца ларька на базаре или магазина.

Валютчик: финансовый камикадзе

В СССР за операции с иностранной валютой можно было получить не только срок, но и смертную казнь (статья 88 Уголовного кодекса). Валютчик – это был высший уровень криминального престижа. Они крутились возле гостиниц "Интурист", меняя рубли на доллары или чеки "Внешпосылторга". Это были люди с "мозгами", которые жили одним днем, но роскошно. Когда в каждом городе появились легальные обменники, а доллар стал привычной валютой, профессия валютчика как опасного теневого игрока просто растворилась в истории.

