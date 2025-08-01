'Была сердцем команды': в ДТП в Словении погибла украинский врач Анастасия Загоренко. Фото

В трагическом ДТП в Словении погибла украинский врач и преподаватель кафедры медицины Анастасия Загоренко. Женщина работала в Винницком областном клиническом медицинском реабилитационном центре.

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Об этом сообщили на Facebook-странице медцентра и Херсонском государственном университете 31 июля. Там вспоминают медика как искреннего, ответственного и преданного своему делу человека.

Что известно

"В семье нашего Винницкого областного клинического медицинского реабилитационного центра случилось большое горе ... В дорожно-транспортном происшествии трагически оборвалась жизнь нашей молодой, светлой и талантливой коллеги – Загоренко Анастасии Вячеславовны, заведующей консультативной поликлиники, врача-пульмонолога и профпатолога нашего медицинского центра", – говорится в сообщении.

Женщина была профессионалом в области медицины, очень любила свою работу, тепло относилась к каждому пациенту и коллегам.

"Она была сердцем нашей команды – искренняя, светлая, ответственная, инициативная, целеустремленная, всегда готова первой прийти на помощь. Она везде успевала, бралась за самые сложные задачи, вдохновляла коллег своей энергией и искренним желанием помогать людям", – написали в медцентре.

В Херсонском государственном университете Анастасия Загоренко преподавала будущим медикам. Она сделала весомый вклад в развитие факультета и вдохновляла студентов любовью к науке и человечности.

"Искренне соболезнуем семье, друзьям и всему академическому сообществу. Светлая память Человеку, который нес знания, заботу и добро", – говорится в сообщении.

Открыт сбор, чтобы вернуть тело погибшей в Украину

Поскольку ДТП произошло за границей, чтобы доставить тело в Украину, нужна значительная сумма средств. Неравнодушных просят присоединиться к сбору.

Реквизиты счета:

Получатель – Загоренко Наталья Николаевна

IBAN: UA943052990000026201901489890

РНОКПП/ЕДРПОУ – 2787218869

Назначение платежа – Пополнение счета, Загоренко Наталья Николаевна.

Что предшествовало

24 июля в ДТП погиб народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Рущишин. Авария произошла вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области. Нардеп столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. Сообщалось, что он умер в карете скорой помощи.

Как писал OBOZ.UA, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Полковник полиции с 2014 года прошел большой боевой путь, а с началом полномасштабной войны также участвовал в специальных операциях, в частности в районе населенного пункта Чернобаевка.

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