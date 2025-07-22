Невосполнимая потеря: на Донетчине погиб командир бригады Нацполиции 'Лють' Максим Казбан. Фото

В Донецкой области в ДТП 22 июля погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Полковник полиции с 2014 года прошел большой боевой путь, а с началом полномасштабной войны также участвовал в специальных операциях, в частности в районе населенного пункта Чернобаевка.

Видео дня

Трагическую новость подтвердил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский. "Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны", – описал он полковника.

Казбан стал новым командиром "Люти" в сентябре 2024 года. С момента создания этой бригады он занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели спецназовца стрелкового батальона, майора полиции Александра Садовского. Он получил смертельное ранение, выполняя боевое задание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!