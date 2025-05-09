Был всегда улыбающийся: на фронте погиб грузинский доброволец Табо Аркания. Фото Героя

Украинский доброволец, известный спортсмен и правоохранитель Тарбей (Табо) Аркания погиб на войне. Воин отдал жизнь за Украину во время выполнения боевого задания в боях вблизи Покровска Донецкой области.

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Об этом сообщают грузинские журналисты. Потерю также подтвердили в Харьковской академии физической культуры, где Табо учился.

34-летний Табо Аркания – в прошлом беженец из Абхазии, он жил на Украине и имел украинское гражданство. После окончания Харьковской государственной академии физической культуры неоднократно выступал на спортивных соревнованиях, имел титул чемпиона Украины и Европы по тхэквондо.

Табо Аркания участвовал в боях против российских военных еще с 2014 года. Позже он работал в столичной полиции. В 2022 году добровольцем вновь ушел на войну.

Как рассказывают его побратимы, Табо "был всегда улыбчив", даже в самых трудных обстоятельствах. Чемпион по тхэквондо, он был очень сильным, однако военный любил и шахматы, и "его трудно было одолеть" в эту игру.

У Теко остались в Украине жена и двое маленьких детей.

Похороны Героя состоятся в Одессе 10 мая.

Грузинские журналисты подсчитали - с февраля 2022 года во время боев в Украине было убито 80 грузинских бойцов, как граждан Украины, так и добровольцев с другим гражданством.

Текущая пророссийская власть Грузии объявила в розыск около 300 своих граждан, добровольцев из Грузинского национального легиона.

Каха Басилия, полковник Вооруженных сил Грузии, который воевал с россиянами в Абхазии, Чечне и Грузии, с первых дней полномасштабного вторжения бок о бок с украинскими защитниками уничтожает оккупантов. Сейчас он занимает должность начальника штаба спецподразделения "Тбилиси" 31-й бригады ВСУ и руководит учебным центром Национальной академии безопасности Украины.

Каха Басилия рассказал OBOZ.UA, как оказался в Украине накануне вторжения россиян, почему считает это судьбой и почему Украине крайне необходимо переходить на стандарты НАТО.

Украина 8 мая, вместе с другими странами мира, чтила память погибших во Второй мировой войне. В Ковеле в этот день также провели в последний земной путь двух украинских Героев, погибших на войне, которую ведет против нас Россия.

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