Был верен военной присяге и украинскому народу: на войне погиб военный с Николаевщины Николай Шахраюк. Фото

На войне против российских захватчиков погиб уроженец Николаевской области Николай Михайлович Шахраюк. Его жизнь оборвалась на востоке Украины, где воин выполнял боевое задание.

22 мая 2026 года защитник попал под вражеский обстрел Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка – Николая Михайловича Шахраюка. 22 мая 2026 года во время выполнения боевого задания на Восточном направлении воин попал под вражеский обстрел и погиб, защищая свободу и независимость Украины", – написал он.

Николай Шахраюк родился 19 декабря 1986 года в селе Кобзарцы Снигиревской громады. Верный военной присяге и украинскому народу, он мужественно стал на защиту родной земли от российского агрессора.

"Светлая память о Николае Шахраюке навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей, побратимов и всех, кто знал его как мужественного, искреннего и преданного Украине человека. Склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. Вечная память и слава Защитнику Украины", – написал Кухта.

