Был творческой личностью: под Покровском погиб Герой со Львовщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб 33-летний воин Николай Бобак с Жидачевщины на Львовщине. Его жизнь оборвалась 23 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Покровск Донецкой области.

Механик 2-го взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных систем 1-го парашютно-десантного батальона, сержант воинской части А1126 погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость. Об этом сообщили на официальной странице Жидачевского городского совета в Facebook.

Николай Бобак родился 22 мая 1992 года в селе Ольховцы Жидачевской громады на Львовщине. Учился в школе села Волица-Гнездичевская. В 2002 году, после смерти дедушки, переехал с родителями и братом на постоянное место жительства в село Смогов Жидачевской громады.

Там он продолжил обучение в школе села Млыниска, а закончив ее, поступил на обучение во Львовский колледж легкой промышленности по специальности моделирование и дизайн. Получив образование, Николай жил и работал во Львове.

"Был творческой личностью, имел поэтические способности. Изучал и исследовал историю, философию, психологию. Достойно принял мобилизацию в ВСУ, сказав: "Я принимаю этот путь", – сказано в сообщении.

У павшего воина остались родители и брат.

Детали встречи траурного кортежа, дату парастаса и чина похорон защитника Украины должны сообщить дополнительно.

