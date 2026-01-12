'Был настоящей опорой для семьи': умер защитник с Днепропетровщины, который участвовал в освобождении Херсонщины. Фото

Украина потеряла еще одного Героя. Владислав Раксеев, который отдал жизнь защите Родины, умер 1 января 2026 года от последствий чрезмерной физической и моральной нагрузки.

Он навсегда останется примером мужества, преданности и патриотизма. Об этом сообщили в Лозоватском сельском совете.

Владислав Олегович Раксеев родился 3 января 1999 года. Окончил Лозоватскую общеобразовательную школу №1 имени Т. Г. Шевченко и получил специальное образование в Криворожском техникуме НМетАУ. После обучения работал разливщиком стали в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

В 2019 году Владислав сознательно выбрал путь защитника Украины и вступил в ряды Вооруженных сил по контракту. Он получил военные квалификации гранатометчика – специалиста 3 класса и стрелка – специалиста 3 класса.

Служил в составе 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко, участвовал в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, в освобождении Херсонщины и в тяжелых боях за Бахмут и Часов Яр.

Впоследствии Владислав воевал в составе 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады на Купянском направлении, непосредственно в городе Купянск. За годы службы он пережил потери побратимов, однако всегда поддерживал семьи погибших, разделяя с ними скорбь и боль.

Владислав был искренним, жизнерадостным человеком, верным другом и настоящей опорой для своей семьи. До последнего вздоха он оставался верным военной присяге и украинскому народу.

Церемония прощания с Владиславом Раксеевым состоится 12 января 2026 года в селе Лозоватка на Аллее Памяти.

