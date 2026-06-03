'Был гордостью семьи': на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины. Фото

На фронте погиб военнослужащий с Полтавщины Тимур Мирошниченко. Жизнь смелого бойца оборвалась во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

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Об этом сообщил Лубенский городской совет. Молодому защитнику навсегда останется 21 год.

"26 мая 2026 года на Харьковском направлении фронта, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, в результате огневого контакта с противником во время выполнения боевого задания погиб наш земляк – командир стрелкового специализированного отделения, стрелкового специализированного взвода роты воинской части, младший сержант Мирошниченко Тимур Романович", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Защитник родился 2 августа 2004 года в Миргороде, где прошли его детство и юность. После окончания местной школы №5 получил специальность тракториста-машиниста в Миргородском профессионально-техническом училище №44. Позже переехал в Лубны, где работал разнорабочим.

В апреле 2025 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины и стал на защиту государства. Во время службы проявил мужество и преданность, за что был отмечен рядом наград.

Несмотря на два ранения, военнослужащий каждый раз возвращался к побратимам и продолжал выполнять боевые задачи и защищать родную землю от российских оккупантов.

"Тимур Романович был гордостью своей семьи. Его действия и поступки стали проявлением глубокого патриотизма, мужества и неравнодушия к будущему своей страны. Он имел доброе сердце, отличался искренностью и ответственностью. Был человеком стальной воли, спортивно закаленным, выносливым, сильным духом", – отмечается в сообщении.

Однако больше всего Герой мечтал вернуться домой с победой, чтобы снова увидеть и обнять родных и близких людей. Об этом он говорил во время коротких телефонных разговоров с передовой, ведь из-за службы в горячих точках Харьковского направления не имел возможности взять отпуск.

Защитник добросовестно относился к военной службе и профессионально выполнял все боевые задачи. Командование характеризовало его как ответственного и преданного военному делу бойца, а сослуживцы вспоминают его как надежного товарища и мужественного защитника Украины.

"Выражаем глубокие соболезнования семье героя: маме, отчиму, сестре, брату, бабушке, всем друзьям и знакомым защитника. Разделяем с вами это непоправимое горе. Украина потеряла еще одного верного сына. Еще одну молодую жизнь безжалостно забрала война. Мы будем помнить жертвенность молодого воина. Светлая память тебе, Герой. Царство Небесное и вечный покой", – отметили в Лубенском горсовете.

В последний земной путь павшего бойца проведут 3 июня в 12 часов. Церемония прощания пройдет на Владимирской площади в Лубнах.

Напомним, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Ширяев. 25-летний защитник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области.

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