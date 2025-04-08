'Бурят приставил автомат к моему виску': Ирина из Киевщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Ирина слышала, как первые вражеские ракеты летели в Киев 24 февраля 2022 года. Женщина, которая живет в селе Шибене Киевской области, проснулась утром подоить корову, а вместо этого услышала страшные слова: "началась война". Вскоре она уже наблюдала, как по селу двигаются колонны вражеской техники. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мы сразу оказались в окружении. Никуда со двора выходить не могли. Мы ночевали у соседей, потому что боялась вдвоем оставаться в своем доме. Было очень страшно", – говорит Ирина.

Через несколько дней боевых действий россияне устроили в селе настоящий ад: дорога была покрыта обломками и пеплом, повсюду была подбита российская техника. Тогда же Ирина поближе "познакомилась" с оккупантами. Они решили, что пожилая женщина вместе с мужчиной что-то сделали с танком, который сломался прямо напротив их дома. Пожилым людям устроили допрос, Ирина до сих пор вспоминает тот момент со слезами на глазах.

"Они к нам пришли с претензией. Вышел мужчина, они его сразу же на асфальт положили лицом в землю. Рядом стоял чеченец с гранатой. Меня бурят схватил, поставил на колени и автомат поставил к виску", – рассказывает Ирина.

Еще хуже стало, когда россияне увидели в доме камуфляжную одежду. Ирина объяснила, что ее муж – охотник, но оккупанты начали переворачивать вещи в доме, ища оружие или украинских военных. В тот момент – признается женщина – страх за жизнь мужчины и за собственное будущее был невыносим.

Смотрите историю Ирины здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.