Будут цвести лучше: как обработать розы перед Пасхой

Будущая красота роз в значительной степени зависит от ухода еще в марте. Именно ранняя весна является тем периодом, когда розы постепенно выходят из зимнего покоя и требуют особого внимания. Если вовремя провести простую обработку и подкормить растения, в сезон они отблагодарят обильным и продолжительным цветением.

Перед Пасхой стоит уделить розам немного времени, чтобы уже летом сад был значительно пышнее и здоровее. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Почему весенний уход важен

Уже в марте можно провести первую подкормку, выбирая средства с пролонгированным действием. Лучше всего, если в составе таких удобрений есть калий, азот и фосфор. Калий способствует укреплению иммунитета растения, азот стимулирует рост листьев и побегов, а фосфор поддерживает формирование бутонов и дальнейшее цветение.

Хотя в магазинах легко найти готовые препараты для роз, некоторые садоводы отдают предпочтение домашним подкормкам. Такие средства считаются простыми в приготовлении, доступными и натуральными. К тому же их можно сделать из привычных ингредиентов, которые часто уже есть дома. Перед Пасхой самое время воспользоваться одним из таких быстрых способов поддержать кусты и дать им хороший старт на новый сезон.

Чем подкормить розы

Одним из самых популярных вариантов домашней подкормки является смесь на основе дрожжей. Этот способ считают бюджетным, безопасным и эффективным. Дрожжи содержат витамины группы B, микроэлементы и аминокислоты, которые могут положительно влиять на развитие растения. Такая подкормка помогает розам лучше войти в активную фазу роста и подготовиться к пышному цветению.

Для приготовления дрожжевого раствора нужно растворить 100 граммов дрожжей в 10 литрах теплой воды. После этого следует добавить две столовые ложки сахара, все хорошо перемешать и оставить смесь примерно на полчаса. Когда подкормка настоится, ею можно полить кусты. На одно растение рекомендуют использовать около одного литра такого раствора.

Подкормка на основе картофеля

Еще один вариант весенней поддержки для роз – удобрение на основе картофеля. Считается, что питательные вещества, содержащиеся в картофеле, могут хорошо повлиять на рост куста и общее состояние растения. Речь идет, в частности, о крахмале, витамине C, калий, магний, белок и аминокислоты. Такая смесь может способствовать укреплению розы и повышению ее устойчивости к неблагоприятным факторам. Также ее рассматривают как вспомогательное средство для профилактики некоторых заболеваний, в частности черной пятнистости.

Чтобы приготовить картофельное удобрение, нужно взять одну картофелину, нарезать ее на меньшие куски, положить в блендер и залить одним литром воды. Затем смесь следует взбивать несколько минут до однородной консистенции, а после этого процедить через сито.

Полученной жидкостью поливают куст розы. Такой уход рекомендуют повторять один раз в месяц. Мякоть, которая останется после процеживания, не стоит выбрасывать – ее можно смешать с верхним слоем почвы вокруг куста.

