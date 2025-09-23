Как размножить гортензии, не потратив при этом ни копейки: простой метод

Гортензии, известные своими яркими синими, фиолетовыми и розовыми цветами, прекрасно подходят для того, чтобы украсить садовые бордюры.

Но поскольку сезон их цветения длится всего несколько месяцев, многие садоводы-любители стремятся найти способы наслаждаться большим количеством этих привлекательных кустов. Блогер-садовод Аня Лаутенбах поделилась простым методом размножения гортензий без затрат.

По ее словам, конец лета – начало осени – идеальное время для испытания этой техники, а сентябрь – идеальный месяц для садоводов, чтобы экспериментировать.

Процесс начинается с выбора самых здоровых побегов. Лаутенбах советует искать крепкие стебли с деревянистой основой.

Используя садовые ножницы или секатор, срежьте чуть ниже узла, где растут листья, удаляя любые листья на нижней трети черенка и обрезая верхние листья пополам.

Далее поместите черенки в емкость с чистой водой и разместите их в светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Воду следует регулярно обновлять, чтобы поддерживать ее чистоту и предотвратить развитие бактерий.

При правильном балансе света и воды, но подальше от сильного тепла, новые корни должны начать формироваться в течение четырех-шести недель.

Как только корни появятся, черенки можно пересадить в больший горшок, наполненный землей. Лаутенбах отмечает, что метод работает для всех видов гортензий, включая мопхед, лазерные и плетистые сорта.

Она также отмечает, что черенки можно использовать для размножения широкого спектра выносливых многолетних растений, от лаванды и трав до кустарников, деревьев и почвопокровных растений, без какого-либо специального оборудования или опыта.

До весны молодые гортензии можно перенести на улицу в полутенистое место и регулярно поливать, пока они полностью не приживутся.

