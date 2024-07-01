Будет пять трудных периодов: когда ждать магнитных бурь в июле и как к ним подготовиться

В июле 2024 года следует ожидать сразу несколько магнитных бурь. Значительная солнечная активность ожидается в начале месяца, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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Так, во втором летнем месяце ожидаются не менее двух магнитных бурь сильной и средней интенсивности. Еще три, в начале и конце месяца, будут слабыми, сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Календарь магнитных бурь на июль 2024 г.

– 1 июля – слабая магнитная буря;

– 5 июля – средняя магнитная буря;

– 10 июля – сильная магнитная буря;

– 14-16 июля – слабая магнитная буря;

– 20 июля – слабая магнитная буря.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

– поддерживайте водный баланс – не менее 1,5 л воды в день;

– чаще проветривайте комнату, а лучше – больше будьте на свежем воздухе;

– сбалансируйте питание – употребляйте больше сезонных фруктов, овощей, зелени, рыбы, орехов и меньше жареных, жирных, острых и соленых продуктов;

– уменьшите употребление кофе, алкоголя, энергетиков;

– занимайтесь спортом, зарядкой, плаванием и другими физическими упражнениями, но не переусердствуйте;

– меньше нервничайте, исключите из жизни источники стресса, избегайте конфликтов.

Что такое солнечный ветер и магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, есть далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 28 июня Землю "атаковала" мощная магнитная буря. Ее активность продолжалась и 29 июня.

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