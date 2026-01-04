Будет процветать долгие годы: как правильно поливать антуриум

Антуриум – популярное комнатное растение, которое выращивают как декоративный цветок для интерьера. От правильного ухода зависит не только его внешний вид, но и продолжительность цветения. Одним из ключевых факторов является режим полива.

Избыток или недостаток влаги могут привести к болезням и потере декоративности растения. Именно поэтому важно знать, как правильно поливать антуриум в разное время года, отмечают эксперты Kobieta Interia.

Происхождение растения

Антуриум происходит из влажных тропических лесов Центральной и Южной Америки. В естественной среде он растет как эпифит – на стволах и ветвях деревьев, а не непосредственно в почве. Эта особенность имеет решающее значение для понимания его потребностей в домашних условиях. Несмотря на экзотическое происхождение, антуриум хорошо адаптируется даже к обычным квартирам.

Кроме декоративной ценности, растение имеет и символическое значение. Согласно принципам фэншуй, антуриум считается цветком, приносящим счастье, гармонию и радость. Его также ассоциируют с гостеприимством и доброжелательной атмосферой в доме.

Самыми популярными остаются сорта с красной окраской покровных листьев, которые часто ошибочно принимают за сами цветы. В то же время существуют разновидности розового, белого, зеленого и даже фиолетового цветов.

Выращивание антуриума

Уход за антуриумом не сложный, но требует регулярности и внимательности. Ключевую роль играет полив, ведь избыток или недостаток влаги быстро сказываются на состоянии растения.

Основное правило – умеренность. Поливать антуриум следует лишь тогда, когда верхний слой почвы в горшке слегка подсохнет. В теплое время года это обычно нужно делать каждые 3– 4 дня, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Зимой интервал между поливами увеличивается до 7–10 дней.

Для полива следует использовать отстоянную воду комнатной температуры. Обязательно нужно сливать избыток воды из поддона, поскольку антуриум не переносит застоя влаги у корней.

Как избежать пожелтения листьев

Чтобы избежать пожелтения, увядания или появления пятен на листьях, следует позаботиться и о других условиях выращивания. Антуриум лучше всего чувствует себя в светлом месте с рассеянным освещением. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, тогда как в тени растение будет плохо цвести.

Горшок для антуриума обязательно должен иметь дренажные отверстия, а на дне желательно выложить слой дренажа, например из керамзита. Почва должна быть легкой и хорошо проницаемой для воздуха и воды. Растение положительно реагирует на подкормки удобрениями для цветущих комнатных растений, которые вносят с весны до осени примерно раз в три недели. Пересаживать антуриум рекомендуют раз в два–три года.

