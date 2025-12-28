Будет ли действовать комендантский час на Новый год: ситуация во всех областях

Комендантский час в Украине будет оставаться в силе и в новогоднюю ночь. Из-за сохранения угроз российских атак ограничения не планируют отменять или смягчать даже 31 декабря и 1 января.

Единственный регион, где комендантского часа нет, – Закарпатская область. Об этом сообщает OBOZ.UA.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года комендантский час ввели почти на всей территории Украины. По состоянию на конец 2025 года областные военные администрации подтвердили, что в новогоднюю ночь будут действовать привычные графики без изменений.

В Киеве и Киевской области комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. В Киевской городской военной администрации заявили, что вопрос отмены или сокращения ограничений в ночь на 1 января не рассматривался, соответствующих представлений в Совет обороны не поступало.

В большинстве центральных и западных областей также сохраняется график с 00:00 до 05:00.

Речь идет, в частности, о Львовской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областях. Местные власти отмечают, что менять режим на праздники не планируют.

На юге и востоке страны ограничения являются более жесткими и зависят от ситуации с безопасностью.

В Одесской и Николаевской областях комендантский час длится с 00:00 до 05:00, однако в прифронтовых районах Николаевщины он может начинаться раньше.

В Харьковской и Сумской областях ограничения действуют с 23:00 до 05:00.

В Запорожской области комендантский час в области установлен с 21:00 до 05:00, тогда как в Запорожье и районе — с 00:00.

В Донецкой и Луганской областях он длится с 21:00 до 05:00, с возможными изменениями в отдельных прифронтовых общинах.

Самый строгий режим – в Херсонской области, где комендантский час установлен с 20:00 до 06:00.

В части центральных и северных регионов действует сокращенный утренний график.

В частности, в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях комендантский час длится с 00:00 до 04:00, в Днепропетровской — до 05:00.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах без специальных пропусков.

В случае воздушной тревоги граждан призывают иметь при себе документы и немедленно направляться в ближайшие укрытия. Власти подчеркивают, что соблюдение ограничений в праздничную ночь является вопросом безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, самые популярные сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с просьбой разрешить работать в комендантский час. В КГВА ответили, что работают над созданием прозрачного механизма для перевозок в ночное время.

