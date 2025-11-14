Будет ли 1 января 2026 года выходным днем: как встретят украинцы Новый год в условиях военного положения

В текущем году 31 декабря приходится на среду, соответственно, Новый год – первый день января 2026 года – четверг. И этот четверг будет обычным рабочим днем, а дополнительных выходных или переноса рабочих дней по случаю праздника не предвидится.

1 января является официальным государственным праздником, и в соответствии с украинским законодательством должно быть нерабочим днем. Но во время действия военного положения в Украине положения Кодекса законов о труде, касающиеся праздничных дней, дополнительных выходных и их переноса, приостанавливают свое действие.

Будет ли 1 января выходным

Поэтому 1 января 2026 года будет обычным рабочим днем для работников большинства государственных и частных предприятий, учреждений и организаций, работающих по стандартному графику.

Впрочем, согласно формулировкам в соответствующих законах, решать, какой день будет рабочим, а какой – выходным, будут сами работодатели, как частные, так и государственные. Руководители любых предприятий имеют право самостоятельно, по собственному усмотрению принять решение о предоставлении рабочим дополнительного дня отдыха или сокращении рабочего дня.

Что сказано в законах

В данном случае работает Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (он подписан президентом страны в 2022 году). В нем указано, что "на период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина", а также что "в период действия военного положения не применяются нормы законодательства о труде".

Однако закон лишь позволяет работодателям применять эти ограничения, а не навязывает их.

Также именно за работодателем остается право принять решение об оплате или неоплате дополнительного выходного или сокращенного рабочего дня. Вышеупомянутая норма закона позволяет руководителям предприятий предоставлять дополнительные выходные без сохранения заработной платы.

Более того, работодатель из-за действия в стране состояния военного времени сам определяет продолжительность рабочего времени и может увеличить ее до 60 часов в неделю. Правда, это не касается работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п.) – у последних продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

