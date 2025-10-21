Буданов, в отличие от других, честно говорит о ситуации в Украине, – Кушнирук

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов абсолютно честно говорит о ситуации в Украине и вокруг нее, и это выгодно отличает его среди других политиков.

Об этом заявил экономист и блогер Борис Кушнирук.

По его словам, почти за четыре года полномасштабной войны украинское общество пережило эволюцию надежд, страхов и ожиданий. Изменения произошли и в публичной риторике некоторых наших лидеров. Впрочем, "наверху" все-таки есть люди, которые дружат с реальностью.

"В связи с этим хотел бы немного в позитивном смысле прорекламировать Кирилла Буданова. В отличие от других, Буданов абсолютно честно говорил и говорит о ситуации в Украине и вокруг нее – в частности, он единственный, кто публично предупреждал о полномасштабном российском вторжении как осенью 2021 года, так и непосредственно перед его началом. Что не менее важно, за его публичными заявлениями стояли действия: ГУР готовилось к большой войне и первым встретило врага в Гостомеле и Мощуне в решающий момент боев за Киев", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что Буданов не "уговаривает" верить в лучшее – он представляет реальность такой, какой она есть: "Абсолютно мирная, безугрозная жизнь на ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Но мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент. Это будет и вызов, и способность нашего общества. И с этим придется жить", – сказал он в недавнем интервью Наталье Мосейчук.

"По моим наблюдениям, за время полномасштабной войны риторика начальника ГУР существенно изменилась. Если в начале большого противостояния она имела мобилизационный характер и содержала успокаивающие сообщения, чтобы не допустить возможной паники в обществе, то сейчас Буданов апеллирует к стратегическому видению, длительной борьбе и необходимости национальной стойкости. И это редкий в современной Украине пример честного и взрослого разговора с нацией, без заигрываний и иллюзий", – отметил блогер, приведя соответствующее высказывание начальника ГУР. "Если экономика слабая и денег нет – можем мечтать о чем угодно. Этого просто не произойдет", – констатирует Буданов и подчеркивает, что реализовать любое видение – хоть "стального дикобраза", хоть израильской модели – без сильной экономики невозможно.

Кушнирук акцентирует, что в словах Буданова есть прямота, которую давно потеряло большинство украинских политиков. Он понимает, что признание непростого будущего Украины является не капитуляцией, а первым шагом к стратегическому планированию и мобилизации внутренних ресурсов.

"Буданов выступает за мир, но не с позиции слабости, а основываясь на понимании интересов государства. Как руководитель военной разведки, он владеет полной картиной последствий затяжной войны: от истощения военных ресурсов до отсутствия экономического развития и психологической усталости общества. Даже успешная оборона не может быть самоцелью, а конечной целью должны оставаться сохранение государственности и возможность развития страны. Любая война должна завершиться политическим решением, следовательно, реалистичный путь к миру является частью эффективной военной стратегии", – пишет блогер.

По его мнению, начальник ГУР не только определяет внешние вызовы, но и подчеркивает необходимость формирования "гранд-стратегии" – четкого понимания, куда мы движемся как государство: "Без определения конечной цели любые наши действия не могут принести значимого результата. Они могут дать ситуативный какой-то результат, который вызовет удивление у кого-то там, но через несколько лет все это сойдет на нет. Гранд-стратегия нужна, а ее нет".

"Украинское государство не имело стратегии десятилетиями, и сейчас настало время, когда мы крайне нуждаемся в ее создании. И это уже ответственность не только власти, но и бизнеса, интеллектуальной элиты, нашего общества в целом. Поэтому выступление Буданова – это зеркало, в которое надо посмотреть без страха и наконец начать действовать", – резюмирует Борис Кушнирук.