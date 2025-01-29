Буданов рассказал анекдот о 'стариках у подъезда', комментируя слухи об 'угрозе для существования Украины'. Видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с юмором отреагировал на информацию о якобы его словах относительно возможной угрозы существованию Украины. Он рассказал анекдот о бабушках у подъезда, намекая на то, как легко распространяются слухи.

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Об этом глава ГУР сказал в комментарии украинским СМИ. "Я вам анекдот расскажу. Сидят две бабки у двора, и одна другой говорит: "Смотри, ушла, а дочь у нее шлюха". Другая бабушка говорит: "Да у нее же сын". - "Ну то пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Вот такой мой ответ", - заявил Буданов.

Слухи возникли после сообщения СМИ со ссылкой на неназванного депутата. По его словам, во время закрытой встречи в Верховной Раде руководитель ГУР якобы заявил, что, если к лету не начнутся серьезные переговоры, могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

Однако в пресс-службе ГУР МО отрицали эту информацию, а депутат Алексей Гончаренко уточнил, что слова об "угрозе для существования государства" были извращены. По его словам, речь шла о рисках для фронта, если ситуация будет оставаться без изменений.

Главное управление разведки также подчеркнуло, что подобные слухи являются дезинформацией. Там призвали журналистов не распространять непроверенную информацию, которая может использоваться врагом. В ГУР также подчеркнули, что разглашение содержания закрытых совещаний чревато безопасностью государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения помощи со стороны США, Украина будет вынуждена увеличивать армию, поскольку одной поддержки Европы будет недостаточно.

Тем временем в британской газете The Times спрогнозировали четыре сценария завершения войны РФ против Украины. По мнению аналитиков, решающим в этом будет влияние нового президента США Дональда Трампа.

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